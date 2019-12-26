Что вы скажете о малой группе людей численностью в несколько десятков тысяч человек, отстроивших и подмявших под себя 45-55% хлопчатобумажной и шерстяной промышленности Московского региона?

Об их богатейших семьях?

О том, как они выживали за счет хватки, бережливости и аскетизма?

О давлении и государственных преследованиях?

Кто это? Армяне, греки, евреи, немцы - колонисты, масоны, магометане, кто?

Нет, это были русские люди.

Старообрядцы.

Гучков. Председатель III Государственной думы (1910-1911). Из староверов.

Савва Морозов. Из староверов.

Рябушинский. Из староверов.

И десятки других.

Пик их собственности и влияния - сто пятьдесят лет назад.

Как они это сделали? "Модель коллективного поведения", похожая на протестантизм, американизм и прочие "измы", которые делают технические революции неотвратимыми. Рациональность и экономический успех. Проще говоря, выживание малого загнанного народа, который из себя выжимает все соки, всю хитрость, чтобы не утонуть. И свою религию подстраивает под это.

При чем здесь Третий Рим, державность, богоданная духовность, умерщвление плоти, государство вертикалей?

Да ни при чем.

Старообрядцы - это история о том, что российские люди, когда они выживают, ведут себя как стая рискованных, самозванных, подчиненных труду независимых людей - честных, рациональных, готовых свободно и хитро выживать ради собственного и общего блага.

Вот только не нужно помещать их в картонную коробку, придавленную кирпичом. И обрабатывать ядохимикатами. Дешевый кредит, низкие налоги, бесстрашие и открытая форточка.

Не мешать, помогать. Все сделают сами.