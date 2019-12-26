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1 января 2020 г. 18:20
"Родина"
Текст: Яков Миркин (доктор экономических наук, ведущий рубрики "Большая родня")
Родина - № 1(120)

Люди, которым не надо мешать

Вступление к теме номера и современной повестке дня
Наш колумнист Яков Миркин известен своими блестящими аналитическими статьями о текущем моменте. А еще он пишет неожиданные исторические эссе. Герои его рубрики "Большая родня" - императоры и крестьяне, писатели и банкиры, воины и старообрядцы - связаны неразрывными, почти семейными узами. Все они живые, даже если давно ушли. Все они любят Родину.
Е. Мальцев. Аввакум в Сибири. Фрагмент.
Е. Мальцев. Аввакум в Сибири. Фрагмент.

Что вы скажете о малой группе людей численностью в несколько десятков тысяч человек, отстроивших и подмявших под себя 45-55% хлопчатобумажной и шерстяной промышленности Московского региона?

Об их богатейших семьях?

О том, как они выживали за счет хватки, бережливости и аскетизма?

О давлении и государственных преследованиях?

Кто это? Армяне, греки, евреи, немцы - колонисты, масоны, магометане, кто?

Нет, это были русские люди.
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Старообрядцы.

Гучков. Председатель III Государственной думы (1910-1911). Из староверов.

Савва Морозов. Из староверов.

Рябушинский. Из староверов.

И десятки других.

Пик их собственности и влияния - сто пятьдесят лет назад.

Как они это сделали? "Модель коллективного поведения", похожая на протестантизм, американизм и прочие "измы", которые делают технические революции неотвратимыми. Рациональность и экономический успех. Проще говоря, выживание малого загнанного народа, который из себя выжимает все соки, всю хитрость, чтобы не утонуть. И свою религию подстраивает под это.

При чем здесь Третий Рим, державность, богоданная духовность, умерщвление плоти, государство вертикалей?

Да ни при чем.

Фото: Галкин Николай/ТАСС
Яков Миркин: Опыт российских предпринимателей прошлого актуален и сегодня

Старообрядцы - это история о том, что российские люди, когда они выживают, ведут себя как стая рискованных, самозванных, подчиненных труду независимых людей - честных, рациональных, готовых свободно и хитро выживать ради собственного и общего блага.

Вот только не нужно помещать их в картонную коробку, придавленную кирпичом. И обрабатывать ядохимикатами. Дешевый кредит, низкие налоги, бесстрашие и открытая форточка.

Не мешать, помогать. Все сделают сами.

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