Грандиозная выставка Василия Поленова в Новой Третьяковке

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) обладал универсальным дарованием, по своему масштабу соизмеримым с талантами титанов Возрождения.

Это был, пожалуй, один из самых образованных русских живописцев за всю историю отечественной школы живописи. Окончил Императорский Петербургский университет и Императорскую Академию художеств. Был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Добавьте к этому отличное воспитание, врожденный аристократизм и принадлежность к состоятельному и очень культурному дворянскому роду: отец - карьерный дипломат и тайный советник, дядя - сенатор, дед по материнской линии - сподвижник Сперанского, адъютант Барклая-де-Толли, генерал 1812 года, удостоенный Золотой шпаги "За храбрость" с алмазами.

Леонид Осипович Пастернак писал о Поленове: "Это был единственный, в полном и лучшем смысле слова, джентльмен - европеец и аристократ".

Поленов смущался, когда собратья по цеху видели в нем лишь аристократа и барина. Как-то он заметил родным: "Здесь почему-то все считают меня аристократом. Это какое-то недоразумение. Я никаких дворянских качеств в себе не чувствую. Постоянно работаю, да и выше всего люблю работу...". Художник не лукавил. Грандиозная выставка в Новой Третьяковке, приуроченная к 175-летию Поленова, убедит в этом любого скептика.

Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества мастера. В ее состав включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Представлены пейзаж, портрет, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Впервые московская публика увидит монументальное полотно "Христос и грешница", предоставленное Государственным Русским музеем.

Выставка будет работать до 17 февраля 2019 года по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 12, Инженерный корпус.