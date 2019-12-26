Новости

Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку 06:09
В России впервые начали производство соевого изолята 05:57
Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР 05:26
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР 04:55
На камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета 04:47
Сирия подаст иск против США за хищение нефти 04:41
Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
Циклон устроил выходной для школьников Петропавловска-Камчатского 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли при провале под лед грузовиков 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России 01:32
К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка 01:30
Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей 01:27
Десять солдат стали жертвами атаки террористов в Буркина-Фасо 01:26
Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ 01:10
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади 00:57
В Саудовской Аравии запретили ранние браки 00:43
Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье 25.12.2019
Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка 25.12.2019
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат 25.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 05:26
Рубрика: Власть

Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР

Российская военная полиция заняла опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин, который покинула американская армия. База находится в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Фото: AP Photo/Anja Niedringhaus
Сирия подаст иск против США за хищение нефти

После размещения там подразделения военные намериваются начать патрулирование для обеспечения безопасности мирных жителей, передает РИА Новости.

Месяц назад сообщалось о том, что военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. В САР военная полиция РФ ведет патрулирование сразу по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Путин уволил пять генералов
Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение