Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР

Российская военная полиция заняла опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин, который покинула американская армия. База находится в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

После размещения там подразделения военные намериваются начать патрулирование для обеспечения безопасности мирных жителей, передает РИА Новости.

Месяц назад сообщалось о том, что военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. В САР военная полиция РФ ведет патрулирование сразу по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо.