Закон Рязанской области от 21 декабря 2019 года № 71-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Рязанской областной Думой 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (далее - ТФОМС Рязанской области) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 14 357 045,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 14 294 133,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 14 357 045,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 180 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Рязанской области, в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Рязанской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рязанской области на 2021 год в сумме 15 210 590,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 147 678,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 030 171,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 967 259,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области на 2021 год в сумме 15 210 590,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 572,8 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 227 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 030 171,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 145,6 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 276 288,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Рязанской области на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Рязанской области и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Рязанской области, а также закрепляемые за ними доходы бюджета ТФОМС Рязанской области согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области, а также закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Рязанской области:

на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону;

в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

в 2020 году согласно приложению 9 к настоящему Закону;

в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области:

на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 7. Нормированный страховой запас ТФОМС Рязанской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС Рязанской области на 2020 год - 1 342 912,1 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса ТФОМС Рязанской области используются на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Рязанской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Рязанской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Рязанской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Рязанской области

В соответствии с решением руководителя ТФОМС Рязанской области в ходе исполнения бюджета ТФОМС Рязанской области в 2020 году может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Рязанской области без внесения изменений в закон о бюджете ТФОМС Рязанской области по следующим основаниям:

1) в случае направления на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования остатков средств бюджета ТФОМС Рязанской области, образовавшихся по состоянию на

1 января 2020 года, не подлежащих возврату согласно бюджетному законодательству (за исключением остатков, указанных в пункте 2 настоящей статьи);

2) в случае направления на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования остатков средств бюджета ТФОМС Рязанской области, образовавшихся по состоянию на 1 января 2020 года в результате неполного использования в 2019 году средств на указанные цели;

3) в случае поступления в бюджет ТФОМС Рязанской области средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) в случае получения прочих доходов, финансовых санкций (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования и направления указанных средств на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх объема, установленного настоящим Законом;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований на возмещение бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи лицам, застрахованным на территории Рязанской области, за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории страхования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных целевой статьей расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение";

6) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Рязанской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

7) в случае увеличения расходов на оплату медицинской помощи, оказанной в 2019 году, из средств возвращенного из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатка субвенций, потребность в котором в соответствии с действующим законодательством будет подтверждена уведомлением по расчетам между бюджетами.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



