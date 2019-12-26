Новости

Британия хочет обложить налогами кроссоверы 14:00
Сколько сладкого можно есть детям в разном возрасте 14:00
В Уфе осудили экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы 13:57
Визит президента Казахстана в Минск планируется в 2020 году 13:55
Установлено предназначение древней крепости Наван 13:55
Иностранные болельщики должны будут покинуть РФ после Евро не позже 13 июля 13:54
В Израиле обнаружено богатое финикийское захоронение 13:51
Танкиста Черноморского флота наградили путевкой за спасение ребенка 13:51
Видео: В Ярославле упавший светофор чуть не убил пенсионерку 13:47
Российская армия получила более 20 новых ударных вертолетов 13:47
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке 13:45
Президент назначил нового прокурора Ставропольского края 13:44
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2020 в РАНХиГС 13:38
Госдума оперативно рассмотрит инициативу президента о бизнесе и ОПГ 13:36
Медведев утвердил размер выплат врачам, приехавшим на работу в ЗАТО 13:32
Россияне заплатили авансом более 500 млн рублей налогов 13:27
Муфтия Чечни Салаха Межиева переизбрали на второй срок 13:23
Саграда Фамилия поздравила с праздниками на 6 языках, забыв про испанский 13:18
Телеканал признал Овечкина лучшим левым нападающим НХЛ за десятилетие 13:17
В Красноярске предложили наградить танцоров "самой грустной вечеринки" 13:17
Президент Беларуси дал поручения новым руководителям местной власти 13:10
Возбуждено дело о покушении на главу района под Воронежом 13:10
В Осетии членов банды задержали за сбыт оружия и фальшивых денег 13:07
Chevrolet будет выпускать в Узбекистане 4 новых SUV. Их ждут в России 13:01
Общественный транспорт в Подмосковье подорожает с 1 января 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 13:18
Рубрика: В мире

Саграда Фамилия поздравила с праздниками на 6 языках, забыв про испанский

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Противостояние каталонцев с остальной Испанией не утихает даже на праздники. На этот раз "отличился" Искупительный храм Святого Семейства, более известный как Саграда Фамилия. От имени церкви в социальных сетях было размещено традиционное поздравление с Рождеством и Новым годом. Видео было записано на шести языках: каталонском, английском, немецком, арабском, корейском и каталонском языке жестов. А вот о кастильском (так в пиренейском королевстве называют испанский) забыли. Лишь в самом конце на экране появилось несколько слов на испанском.

Фото: Константин Волков
Каталонский лидер дал показания против самого себя

Произошедшее возмутило пользователей соцсетей. Они с удивлением отметили, что одним из выбранных языков был арабский, который используют представители совсем другой конфессии. Да, можно вспомнить о ближневосточных христианах, говорящих на арабском языке, но большинство испанцев, да и каталонцев о них просто не знают. Выбор корейского чуть более понятен, в Южной Корее отмечают те же религиозные праздники, хотя там протестантов гораздо больше, чем католиков. А вот Новый год корейцы встречают по лунному календарю, как и китайцы. В 2020 году он придется на 25 января, так что в Барселоне несколько поспешили.

Несмотря на разразившийся скандал, в Саграда Фамилия так и не объяснили свой выбор языков.

Впрочем, инциденты с языком в Каталонии, а также Валенсии и на Балеарских островах (двух регионах, считающих себя частью "каталонских земель") происходят регулярно. Так, ранее в школах стали вести меньше занятий на испанском, многие документы печатать только на каталонском, требовать его знание даже от уборщиц.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Путин направил соболезнования детям генерала Гареева
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан