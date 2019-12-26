Саграда Фамилия поздравила с праздниками на 6 языках, забыв про испанский

Противостояние каталонцев с остальной Испанией не утихает даже на праздники. На этот раз "отличился" Искупительный храм Святого Семейства, более известный как Саграда Фамилия. От имени церкви в социальных сетях было размещено традиционное поздравление с Рождеством и Новым годом. Видео было записано на шести языках: каталонском, английском, немецком, арабском, корейском и каталонском языке жестов. А вот о кастильском (так в пиренейском королевстве называют испанский) забыли. Лишь в самом конце на экране появилось несколько слов на испанском.

Произошедшее возмутило пользователей соцсетей. Они с удивлением отметили, что одним из выбранных языков был арабский, который используют представители совсем другой конфессии. Да, можно вспомнить о ближневосточных христианах, говорящих на арабском языке, но большинство испанцев, да и каталонцев о них просто не знают. Выбор корейского чуть более понятен, в Южной Корее отмечают те же религиозные праздники, хотя там протестантов гораздо больше, чем католиков. А вот Новый год корейцы встречают по лунному календарю, как и китайцы. В 2020 году он придется на 25 января, так что в Барселоне несколько поспешили.

Несмотря на разразившийся скандал, в Саграда Фамилия так и не объяснили свой выбор языков.

Впрочем, инциденты с языком в Каталонии, а также Валенсии и на Балеарских островах (двух регионах, считающих себя частью "каталонских земель") происходят регулярно. Так, ранее в школах стали вести меньше занятий на испанском, многие документы печатать только на каталонском, требовать его знание даже от уборщиц.