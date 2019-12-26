Закон Сахалинской области от 19 декабря 2019 года № 125-ЗО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Сахалинской областной Думой 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23712611,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области - 11611994,7 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд ОМС) - 11955616,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23712611,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24430369,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области - 11611994,7 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда ОМС - 12673375,1 тыс. рублей, и на 2022 год - 25118943,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области - 11611994,7 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда ОМС - 13361949,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24430369,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25118943,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2020 году согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Направлять межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда ОМС и областного бюджета Сахалинской области в бюджет Фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части оказания медицинской помощи лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию), на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда:

1) на 2020 год в размере 1200000,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) на 2021 год в размере 1230000,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год в размере 1250000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Сахалинской области путем предоставления страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Сахалинской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Сахалинской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

4) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Неиспользованный остаток финансовых средств нормированного страхового запаса на 1 января 2020 года обеспечивает законодательно утвержденный нормированный страховой запас в 2020 году и направляется на установленные цели с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Утвердить на 2020 год единый норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Сахалинской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Утвердить в соответствии с частью 11 статьи 36 Закона Сахалинской области от 17 октября 2007 года № 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда:

1) использование остатков средств на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования, образовавшихся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2020 года, за исключением подлежащих возврату в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в доход бюджета, из которого они предоставлены, на соответствующие их предоставлению цели;

2) направление доходов, поступивших на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

3) направление субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающих в бюджет Фонда в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полученных при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно в целях предоставления субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета Фонда за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета) не превышает 10 процентов.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



