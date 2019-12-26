Умерла Галина Волчек

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердили в пресс-службе театра.

"Галина Борисовна скончалась", - сказали в "Современнике".

Ранее сообщалась, что Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. Позже появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья.

О том, где пройдет прощание с усопшей, пока не сообщается.

Справка "РГ"

Галина Волчек родилась в 1933 году в семье известного кинооператора и режиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

Как актриса, снялась в трех десятках картин, включая такие, как "Берегись автомобиля", "Про Красную Шапочку", "Осенний марафон". Как режиссер поставила более четырех десятков спектаклей, которые уже стали классикой.

За свои заслуги, неоценимый вклад в культуру Волчек награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ, режиссер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Волчек - лауреат профессиональных премий "Золотая маска", "Звезда театрала", премии имени Товстоногова.