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26.12.2019 20:06
Рубрика: В мире

Триколор над базой

В Сирии российские военные заняли бывший опорный пункт США
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Подразделения российской военной полиции вошли на бывшую американскую военную базу неподалеку от города Ракка. Бывший опорный пункт американских морских пехотинцев располагается в здании школы в поселке Телль-Самин. Он находится на перекрестке дорог, которые связывают бывшую столицу международных террористов Ракку с центральной частью Сирии и ее северными районами.

Российские военные рассказывают, что база имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать транспортную развязку, ведущую к границе Сирии. Еще недавно в опорном пункте находилось порядка 100 бойцов морской пехоты США. Сейчас территорию школы уже заняли российские военные полицейские. Вместо американских "Хаммеров" теперь на базе находятся российские "Тайфуны" и "Тигры". На территории опорного пункта уже провели работу российские саперы, которые проверяли, не оставили ли морпехи нашим военным "сюрпризы" в виде мин. Сейчас на крыше здания развивается российский триколор.

Фото: AP Photo/Anja Niedringhaus
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Как рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов, его подразделение уже разместилось в опорном пункте. Полицейские приступили к патрулированию своей зоны ответственности. Кроме того, наши военные будут также решать задачи по обеспечению безопасности мирных жителей поселка.

Сирийские военные рассказывают, что американцы находились в поселке Телль-Самин около 5 лет.

Наши военные будут также решать задачи по обеспечению безопасности мирных жителей

Характерно, что за это время мимо базы проезжали караваны боевиков, которые везли в Ракку оружие, боеприпасы и пополнение, однако американские морпехи закрывали на это глаза.

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Сирийская сторона утверждает, что во время штурма Ракки, через американский опорный пункт в сторону города Дейр эз-Зор беспрепятственно прошло несколько тысяч боевиков.

К слову, когда колонна американских военных уходила из опорного пункта, она попыталась проехать через сирийский блокпост у города Камышлы. Однако сирийские правительственные силы остановили бронемашины под звездно-полосатыми флагами, не позволив им проехать по дороге.

Американцам пришлось искать альтернативные варианты своего маршрута.

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