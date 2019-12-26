В Сирии российские военные заняли бывший опорный пункт США

Подразделения российской военной полиции вошли на бывшую американскую военную базу неподалеку от города Ракка. Бывший опорный пункт американских морских пехотинцев располагается в здании школы в поселке Телль-Самин. Он находится на перекрестке дорог, которые связывают бывшую столицу международных террористов Ракку с центральной частью Сирии и ее северными районами.

Российские военные рассказывают, что база имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать транспортную развязку, ведущую к границе Сирии. Еще недавно в опорном пункте находилось порядка 100 бойцов морской пехоты США. Сейчас территорию школы уже заняли российские военные полицейские. Вместо американских "Хаммеров" теперь на базе находятся российские "Тайфуны" и "Тигры". На территории опорного пункта уже провели работу российские саперы, которые проверяли, не оставили ли морпехи нашим военным "сюрпризы" в виде мин. Сейчас на крыше здания развивается российский триколор.

Как рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов, его подразделение уже разместилось в опорном пункте. Полицейские приступили к патрулированию своей зоны ответственности. Кроме того, наши военные будут также решать задачи по обеспечению безопасности мирных жителей поселка.

Сирийские военные рассказывают, что американцы находились в поселке Телль-Самин около 5 лет.

Наши военные будут также решать задачи по обеспечению безопасности мирных жителей

Характерно, что за это время мимо базы проезжали караваны боевиков, которые везли в Ракку оружие, боеприпасы и пополнение, однако американские морпехи закрывали на это глаза.

Сирийская сторона утверждает, что во время штурма Ракки, через американский опорный пункт в сторону города Дейр эз-Зор беспрепятственно прошло несколько тысяч боевиков.

К слову, когда колонна американских военных уходила из опорного пункта, она попыталась проехать через сирийский блокпост у города Камышлы. Однако сирийские правительственные силы остановили бронемашины под звездно-полосатыми флагами, не позволив им проехать по дороге.

Американцам пришлось искать альтернативные варианты своего маршрута.