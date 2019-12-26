Видео: Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии

В боях, идущих в настоящее время в Сирии, правительственные войска наряду с Т-90А и современными модификациями Т-72 применяют старые советские танки Т-55 и Т-62.

ATGM militants ATGM strikes at T-62 SAA (government forces) A ​​number of sources claim that the launch was from TOW,



Bottom line: the crew was shell-shocked, the armor was strong, everyone was alive. T-62 withstood the hit. Recording from the drone.@200_zoka @Sunkway_China pic.twitter.com/RhEDpkXK8I — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 25 декабря 2019 г.

Однако даже эти бронированные машины, разработанные в 50-х годах, порой могут выдерживать попадание противотанковых ракет TOW производства США. Что буквально на днях и было продемонстрировано.

Террористы атаковали "шестьдесят второй", который в составе своего подразделения вел наступательные действия против бандформирований.

Управляемый снаряд попал практически в центр лобовой детали корпуса. Раздался мощный взрыв, поднявший в небо большое облако дыма и пыли. Следом в видеоролике начинают демонстрировать видеокадры, снятые боевиками с борта беспилотника. На них видно, что Т-62 не только не взорвался и не загорелся, но даже не получил сильных внешних повреждений.

Пострадавшего бойца из состава экипажа танка, вероятно, механика-водителя, его товарищи вынесли из зоны обстрела. Вскоре прибыла "бронированная скорая" - созданный на базе боевой машины пехоты БМП-1 санитарный транспортер AMB-S производства ЧССР. На нем пострадавшего военнослужащего эвакуировали в тыл.

Что же касается танка, то его можно достаточно быстро восстановить до боеспособного состояния.