Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения фигуристка Алина Загитова и боец ММА Хабиб Нурмагомедов признаны самыми популярными спортсменами в 2019 году.

Как сообщает РИА Новости, за Загитову и Нурмагомедова отдали свои голоса семь из ста респондентов. Третий результат показал капитан сборной России по футболу, нападающий "Зенита" из Санкт-Петербурга Артем Дзюба. За него отдали свои голоса шесть процентов опрошенных.

С одинаковым показателем, четыре процента, четвертое место поделили бойцы смешанного стиля братья Федор и Александр Емельяненко, а также еще одна представительница фигурного катания Евгения Медведева.

Сообщается, что телефонный опрос был проведен в ноябре-декабре нынешнего года и в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.