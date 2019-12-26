В Турции раскопали жирафа возрастом девять миллионов лет

Турецкие ученые при проведении раскопок в юго-западной части страны обнаружили окаменелости, принадлежащие восьми различным видам животных, включая мамонтов, жирафов и носорогов.

Об открытии рассказывает Daily Sabah. Оно было сделано группой ученых из Парижского музея, расположенного в турецком городе Денизли.

Возраст найденных окаменелостей значительно различается. Самые "молодые" из них обитали на территории современной Турции около 1,2 миллиона лет назад, а древнейшим - не менее девяти миллионов лет.

Исследователи считают, что окаменелости принадлежали различным видам животных. Так, обнаружены окаменелые останки представителей сразу трех видов семейства Cavicornia - это были крупные парнокопытные животные с рогами, потомками которых стали быки и антилопы.

Установлено, что они обитали на нашей планете в эпоху миоцена около 7-9 миллионов лет назад. К этому же периоду времени относятся найденные здесь же окаменелые останки жирафа.

Также были обнаружены останки мамонтов, носорогов, лошадей и оленей, которые относятся к эпохе плейстоцена. Они обитали около 1,2 миллиона лет назад.

По словам профессора антропологии Ахмета Исхана Айтека из Университета Памуккале в Денизли, открытие ископаемых животных, таких как мамонт и носорог, доказывает, что современная Анатолия когда-то была очень богата на различные виды животных. Причем они жили рядом с древними предками людей.