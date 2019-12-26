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1 января 2020 г. 17:45
Общество
Родина - № 1(120)

Открытый урок "Родины": От Москвы до самых до окраин

Правительство Москвы приняло решение оформить годовую подписку на наш журнал для всех столичных школ
Правительство Москвы приняло решение оформить годовую подписку на наш журнал для всех столичных школ. Фото: РИА Новости
Правительство Москвы приняло решение оформить годовую подписку на наш журнал для всех столичных школ. Фото: РИА Новости

Семен Экштут, доктор философских наук, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории Российской академии наук:

- Наконец-то! Именно об этом я писал в "Родине" два года назад, когда на "круглом столе" по проблемам образования услышал про неведомый мне ранее ПООП - Примерные основные общеобразовательные программы, разработанные Минобром России. Я не сразу поверил услышанному: этот ПООП отвел нашим шести-десятиклассникам на Великую Отечественную войну 7 (семь!) уроков.

Фото: из архива Лидии Клеоновской
Любовь после Курской дуги. Как встретились бабушка и дедушка нашей читательницы

Впору не уроки нашей героической истории осмысливать, а проводить урок арифметики. Я посчитал, арифметика оказалась нехитрая: в 60 секунд учитель истории обязан втиснуть 4-5 дней Великой Отечественной. И, таким образом, на Сталинградскую и Курскую битвы несчастному педагогу отведен один (!) урок.

На два величайших сражения ХХ века - футбольный тайм...

А, может быть, предложил я на "круглом столе", школам подписаться на "Родину", в которой подробно, ярко и доступно рассказывается о нашей истории? Но чиновники от образования меня тут же одернули: "Это нецелевое использование средств. Ни один директор школы не сможет это сделать".

Правительство Москвы показало: решение можно найти, если думать о воспитании детей, а не о соблюдении бюрократических инструкций. Браво, мэр Москвы!

Фото: Сергей Куксин/РГ
Евгений Ямбург: Учитель истории обязан удивлять

Евгений Ямбург, директор московской школы N109, заслуженный учитель РФ:

- Это здорово! А то нам приходит столько книжного и журнального мусора! Тем более, с вашим журналом мы знакомы, наши ученики и педагоги были как-то в "Родине" на заседании Исторического клуба. Думаю, учителя истории могут использовать ваш журнал на уроках в качестве альтернативы той псевдоисторической литературе, что непрерывно плодит фейки.

Валентина Нестюричева, автор фильма по публикации "Родины".

Каждый номер рождает идеи

Узнав об инициативе московских властей, директор пермской школы N 1 Валентина Нестюричева по-хорошему позавидовала коллегам:

Фото: РИА Новости
Дневники учителей и учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда

- Им несказанно повезло, ведь "Родина" - просто кладезь важнейшей, достоверной и интересно изложенной информации об истории страны. Когда читаешь специальную литературу, научные работы по исторической тематике и, тем более, школьные учебники, то происходящие в далекие времена события воспринимаются отстраненно. И совсем другое дело, когда можно обратиться к воспоминаниям, дневниковым записям, документальным свидетельствам. Там все очень честно: есть моменты, когда плакать хочется, а иногда и от смеха не удержишься. Их огромная ценность в том, что они живые.

Фото: РИА Новости
Ученики и учителя из Перми сделали фильм на основе блокадных дневников ленинградцев

Иногда подборки исторических материалов настолько яркие, что так и просятся для продолжения разговора. Так случилось, например, с выдержками из дневников школьников и учителей, переживших блокаду, которые опубликовала "Родина". Для меня стала потрясением статья "Зимняки" при том, что я много лет преподаю историю и, мне казалось, многое знаю о блокаде Ленинграда. Впечатление от публикации было таким сильным, что стало импульсом к созданию фильма, где письма и воспоминания читают педагоги, родители, бывшие и настоящие ученики нашей школы.

Идеи для учебной жизни рождаются от прочтения каждого номера "Родины". А что касается подписки на журнал, то было бы очень неплохо, если бы пермские власти тоже совершили такой акт доброй воли. Это будет ценнейшим подарком для любой школьной библиотеки.

Записала Инесса Суворова, Пермь

Темы дня:
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#журнал Родина
#Отклик Родины