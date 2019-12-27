Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.12.2019,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

14 минут полета и подвиг подполковника Левченко

27 декабря 1985 года при выполнении очередного боевого задания в Афганистане, в районе населенного пункта Джабаль-Уссарадж, подполковник Анатолий Левченко направил свой подбитый самолет МиГ-23МЛД (бортовой № 07) на укрепленную позицию противовоздушной обороны душманов. Последний его полет длился 14 минут. За этот подвиг летчика удостоили звания Героя Советского Союза (посмертно).
Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Анатолий Николаевич Левченко родился 6 февраля 1947 года в поселке Новониколаевский Волгоградской области в семье рабочего. С детства мальчишка мечтал о небе. После школы поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков.

Служил в Закавказском, Прибалтийском военных округах. А с мая 1985 года он старший штурман 655-го истребительного авиационного полка ВВС 40-й армии Туркестанского военного округа, который являлся частью ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан.

Фото: Соломонов/РИА Новости
25 декабря 1979 года советские войска пересекли афганскую границу

27 декабря 1985 года подполковник Левченко успел сделать уже два боевых вылета. Во время первого полета ведомое им звено прорвалось через зону огня противника и уничтожило засевших в укрытиях душманов. Это помогло афганским воинам значительно продвинуться вперед. Во время второго вылета Левченко обнаружил, а затем уничтожил колонну со стрелковым оружием и боеприпасами.

В тот же день поступило третье задание - нанести удар по укрепленной позиции противника на участке шоссе, по которому продвигались колонны афганских машин. В воздухе Левченко прицелился и пустил ракеты. И в этот момент самолет подбросило. Его подбили. Раненый летчик направил МиГ-23МЛД на укрепленную позицию противовоздушной обороны душманов. Его последний полет длился 14 минут.

Фото: Twitter.com
Шторм 333: как был взят дворец Амина

Указом от 26 мая 1986 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, подполковнику Анатолию Николаевичу Левченко присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден он также орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Похоронен подполковник Анатолий Левченко на родине - в поселке Новониколаевский. Его именем названа улица в Новониколаевском и средняя школа № 1.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
история
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
Причуда истории: советско-американскую подлодку показали на видео 13.12.2019
Поезд номер ноль: БЖРК "Молодец" был принят на вооружение 30 лет назад 28.11.2019
афганская война
Фото: Сергей Николаев/ РГ
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 26.12.2019
За что получил Звезду Героя России директор процветающей птицефабрики 16.10.2019
Не сдались: как советские пленные устроили восстание в Афганистане 26.04.2019
Герой Советского союза
Советские генералы, победившие фашизм, учились на своих трагических ошибках 22.08.2018
75 лет назад заработала советско-американская авиатрасса Аляска - Сибирь 30.05.2018