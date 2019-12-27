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27 декабря 2019 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 19 декабря 2019 года № 239-p "О некоторых мерах по организации в Амурской области рабочего времени в декабре 2019 года"

Дата подписания 19 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и в целях эффективной организации рабочего времени:

1. Привлечь в установленном порядке лиц, замещающих государственные должности Амурской области, государственных гражданских служащих Амурской области, иных работников в Правительстве Амурской области, иных исполнительных органах государственной власти Амурской области, а также аппарате губернатора области и Правительства области к работе в выходной день - субботу, 28 декабря 2019 года, и предоставить другой день отдыха - вторник, 31 декабря 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям иных органов и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Амурской области, предусмотреть для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года аналогичный порядку, определенному пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

В.А.Орлов


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