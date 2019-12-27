Ансамбль народного танца из Красноярска выступит в Большом национальном театре в Пекине

В программу вошли 14 номеров, в том числе казачий пляс "Красный яр", "Сибирь моя" и другие хореографические постановки, которые отражают своеобразный национальный быт и богатую культуру народов России.

Красноярский государственный академический ансамбль был создан в 1960 году народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии, Героем Социалистического Труда Михаилом Семеновичем Годенко. Сейчас ансамбль входит в число лучших профессиональных коллективов народного танца в России. Артисты объездили с гастролями более 80 стран и дали около 7 тысяч концертов.