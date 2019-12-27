Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года № 183-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 19 декабря 2019 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 58 346 200,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 56 724 846,2 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан - 261 354,7 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 1 100 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 58 346 200,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 1 620 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 61 491 692,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 60 130 338,1 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан - 261 354,7 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 1 100 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 64 746 920,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 63 397 359,0 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан - 249 561,9 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 1 100 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 61 491 692,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 64 746 920,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2021 год - 1 850 000,0 тыс. рублей и на 2022 год - 1 850 000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить поступления доходов в бюджет Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований Фонда:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас бюджета Фонда

1. Установить, что размер нормированного страхового запаса бюджета Фонда на 2020 - 2022 годы (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) не превышает 4 700 000,0 тыс. рублей, 5 000 000,0 тыс. рублей и 5 200 000,0 тыс. рублей соответственно.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда в порядке, установленном частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренные пунктом 3 части 3 настоящей статьи, направляются Фондом в медицинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные расходы не могут превышать сумму фактических поступлений в бюджет Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренные пунктом 4 части 3 настоящей статьи, направляются Фондом в медицинские организации и не должны превышать в 2020 году 883 087,3 тыс. рублей, в 2021 году 1 283 759,7 тыс. рублей и в 2022 году 1 283 759,7 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в установленном бюджетным законодательством порядке, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что поступления за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, штрафов, неустойки, пени и иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в текущем финансовом году, сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям их предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Башкортостан, за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан", осуществляется с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан

Установить норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан:

в части базовой программы обязательного медицинского страхования в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам;

в части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в размере, определенном соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, заключаемым между Фондом и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров