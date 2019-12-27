Новости

В Подмосковье в ДТП попал Mercedes певца Дениса Майданова 14:24
После ДТП под Липецком завели второе дело 14:16
На Алтае завели дело о халатности руководства школы, где били ученика 14:09
Опубликована программа новогодней ночи на ВДНХ 14:05
Генерала Махмута Гареева похоронили на военном кладбище в Мытищах 14:01
Спасатели в костюмах Деда Мороза поздравили детей из московской больницы 14:00
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вредность салата оливье 14:00
В Тюмени разоблачили банду продавцов липовых фильтров для воды 13:56
В Башкирии накажут организаторов елки для детей-инвалидов без подарков 13:56
"Русский Прадо" получит кнопочный ручник 13:46
Попросил поесть: В Татарстане отчим избил ребенка молотком 13:44
Дальневосточные моржи прошли карантин в Крыму 13:42
Одну из крупнейших авиакомпаний Южной Кореи продали за 2,2 млрд долларов 13:32
Под Липецком открыли памятник Лермонтову 13:30
В мечетях Ингушетии будут читать проповеди об экологии 13:27
Калужанин перечислил 4 миллиона мошенникам на торги с криптовалютой 13:24
В Нижнем Новгороде к новому году начали продавать снег 13:24
Москвичей предупредили о "барической пиле" к Новому году 13:14
В Башкирии на празднике для детей-инвалидов не хватило подарков 13:13
Уже третий человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер 13:12
Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом 13:08
В Тюмени при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек 13:06
В селе под Липецком женщина угнала трактор 13:05
В Париже показали петербургскую 3D-модель разрушенной Пальмиры 13:01
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 декабря 2019 г.

Указ губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг "О выходном дне"

Дата подписания 19 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить для исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

28 декабря 2019 года рабочим днем;

31 декабря 2019 года выходным днем.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в правила внутреннего трудового (служебного) распорядка.

3. Рекомендовать установить выходной день 31 декабря 2019 года органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской области; предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенным на территории Иркутской области.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией