Указ губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг "О выходном дне"

В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить для исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

28 декабря 2019 года рабочим днем;

31 декабря 2019 года выходным днем.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в правила внутреннего трудового (служебного) распорядка.

3. Рекомендовать установить выходной день 31 декабря 2019 года органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской области; предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенным на территории Иркутской области.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



