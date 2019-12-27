Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 125-УГ "О переносе выходного дня"

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановляю:

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 г. на вторник 31 декабря 2019 г. для лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, иных работников государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, работников организаций, находящихся в ведении государственных органов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 г. на вторник 31 декабря 2019 г. для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



