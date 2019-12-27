Закон Кировской области от 19 декабря 2019 года № 325-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 61 025 758,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 60 443 899,5 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 581 859,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 62 148 870,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 60 585 152,1 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 563 718,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 63 945 966,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 62 382 248,7 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 563 718,0 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень и коды главных администраторов средств областного бюджета

Утвердить:

1) перечень и коды главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) перечень и коды статей источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

в бюджеты муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 6 к настоящему Закону;

в бюджеты городских и сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) согласованные с представительными органами местного самоуправления муниципальных районов дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц, полностью или частично заменяющие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. В соответствии со статьей 15 Закона Кировской области от 6 октября 2008 года № 287-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" утвердить минимальный коэффициент отчисления в областной бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении областных государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.

Статья 5. Расходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов:

на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 7 425 012,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 7 607 733,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 825 289,8 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области:

на 2020 год в сумме 7 105 356,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 8 304 129,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 967 568,4 тыс. рублей;

7) размер резервного фонда Правительства Кировской области:

на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Кировской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Кировской области либо их должностных лиц (за исключением судебных актов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи), и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

на 2020 год в сумме 84 546,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 17 032,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 17 032,6 тыс. рублей;

9) годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

на 2020 год в сумме 5 657 149,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 5 882 873,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 118 395,4 тыс. рублей;

10) общий объем условно утверждаемых расходов на 2021 год в сумме 1 840 317,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 976 484,2 тыс. рублей;

11) бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в 2020 году согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области направляются:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе на исполнение судебных актов по искам в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности;

2) на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме, установленном статьей 14 настоящего Закона;

3) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в объеме, указанном в приложении 24 к настоящему Закону.

4. Зарезервировать в пределах общего объема расходов областного бюджета на 2020 год, установленного статьей 1 настоящего Закона, по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования на:

1) индексацию заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений Кировской области, а также работников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области в сумме 506 050,8 тыс. рублей;

2) выполнение условий софинансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, в сумме 90 000,0 тыс. рублей.

Перераспределение указанных бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе на предоставление целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг Кировской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кировской области:

1) на 1 января 2021 года в сумме 23 500 372,42 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 21 936 654,42 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 20 372 936,42 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области:

1) на 2020 год в сумме 805 000,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2021 год в сумме 824 000,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

3) на 2022 год в сумме 962 500,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кировской области:

1) на 2020 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

4. Установить, что государственные гарантии Кировской области в 2020 - 2022 годах не предоставляются.

5. Министерство финансов Кировской области, уполномоченное осуществлять государственные заимствования от имени Кировской области, вправе в 2020 году осуществить эмиссию государственных ценных бумаг Кировской области в соответствии с действующим законодательством, если осуществление данной эмиссии не приведет к уменьшению профицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Кировской области и объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области, установленных настоящим Законом.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить, что:

1) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный и текущей ремонт получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при наличии положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченными на проведение данной проверки;

2) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением Кировского областного государственного казенного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" и Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре") предоставляются при условии проведения строительного контроля Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной основе;

3) получатели средств областного бюджета - государственные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области не вправе предусматривать авансирование на реконструкцию, строительство, текущий и капитальный ремонт;

4) заключение и оплата областными государственными бюджетными и автономными учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждениям;

5) областные государственные бюджетные и автономные учреждения при осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на реконструкцию, строительство, текущий и капитальный ремонт;

6) перечисление субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Требования, установленные пунктами 1 и 2 настоящей части, не распространяются на государственные контракты (договоры), заключенные до 1 января 2019 года.

Требования, установленные пунктом 1 настоящей части, не применяются в следующих случаях:

1) сметная стоимость текущего ремонта не превышает 100 тыс. рублей;

2) в сметную документацию, в отношении которой имеется положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объекта капитального строительства, внесены изменения в связи с пересчетом в текущий уровень цен.

2. Министерству финансов Кировской области:

1) обеспечить в установленном им порядке учет обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) не осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) по государственным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установленных частью 1 настоящей статьи, получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям.

3. Установить, что предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между органами исполнительной власти Кировской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и указанными учреждениями в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае, если областными государственными бюджетными и автономными учреждениями не достигнуты показатели государственного задания за отчетный финансовый год, то остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подлежит перечислению указанными учреждениями в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Кировской области.

4. Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения осуществляют учет обязательств (за исключением обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Кировской области в установленном им порядке.

5. Установить, что в целях выполнения условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения в части детализации кодов целевых статей расходов областного бюджета в пределах соответствующего кода целевой статьи, утвержденной ведомственной структурой областного бюджета.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, на возмещение части недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

аптечным организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами;

юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

работодателям - юридическим лицам в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше;

работодателям (предприятиям, организациям) в случае создания ими дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов;

работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста;

работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие места;

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения;

организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов;

организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

российским организациям, реализующим на территории Кировской области инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Правительства Кировской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве":

на 2020 год в сумме 45 052,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30 052,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 39 276,6 тыс. рублей;

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в случае заключения между соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета и получателями субсидий, указанными в части 1 настоящей статьи, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусматривающих в том числе целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения (далее в настоящей статье - соглашение).

В случае, если получателем субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи, не выполнены значения целевых показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные соглашением, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитанном главным распорядителем средств областного бюджета. Порядок возврата, методика расчета объема указанных средств и меры ответственности за нарушение получателями субсидий данного порядка устанавливаются Правительством Кировской области.

4. Субсидии на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае открытия получателям субсидий, указанным в абзацах третьем и четырнадцатом части 1 настоящей статьи, в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей субсидий, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в настоящей части, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и в порядке, установленных министерством финансов Кировской области.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, указанные в настоящей части, подлежат возврату в областной бюджет до 1 февраля текущего финансового года в порядке, установленном Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При наличии потребности данные остатки средств могут быть возвращены в текущем финансовом году получателю субсидии, которому они были ранее предоставлены, на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета, согласованным с министерством финансов Кировской области.

Статья 10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, следующим некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями:

Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области";

частным дошкольным образовательным организациям;

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования;

федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта "хоккей с мячом";

Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание";

социально ориентированным некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора;

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области";

автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области";

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания);

организациям потребительской кооперации, созданным в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации";

некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";

федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Кировской области;

негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кировской области".

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Кировской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, в следующих объемах:

1) федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:

на 2020 год в сумме 4 456,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 4 442,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 476,1 тыс. рублей;

2) некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей:

на 2020 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

3) социально ориентированным некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

4) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации":

на 2020 год в сумме 26 315,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 26 315,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 26 595,8 тыс. рублей;

5) федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Кировской области:

на 2020 год в сумме 1 650,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 550,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 550,0 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в случае заключения между соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета и получателями субсидий, указанными в части 1 настоящей статьи, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусматривающих в том числе целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения (далее в настоящей статье - соглашение).

В случае, если получателем субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи, не выполнены значения целевых показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные соглашением, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитанном главным распорядителем средств областного бюджета. Порядок возврата, методика расчета объема указанных средств и меры ответственности за нарушение получателями субсидий данного порядка устанавливаются Правительством Кировской области.

4. Субсидии предоставляются в случае открытия получателям субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи (за исключением получателей, указанных в абзацах восьмом и семнадцатом части 1 настоящей статьи), в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и в порядке, установленных министерством финансов Кировской области.

Статья 11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить:

1) в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

на 2020 год в сумме 2 267 537,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 2 292 588,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 300 000,0 тыс. рублей;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами):

на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

3) не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в размере 456 700,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 460 000,0 тыс. рублей.

2. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

на 2020 год в размере 1,2338;

на 2021 год в размере 1,1936 и на 2022 год в размере 1,1859.

Статья 12. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты:

на 2020 год в сумме 12 169,0 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 12 169,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 169,0 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) на выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов:

на 2020 год в сумме 3 921,0 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 3 939,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 957,2 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему Закону;

3) на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами:

на 2020 год в сумме 170 143,6 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 129 701,6 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 100 851,0 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему Закону;

4) на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений:

на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему Закону;

5) на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

на 2020 год в сумме 63 778,0 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 64 045,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 63 660,0 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему Закону;

6) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий:

на 2020 год в сумме 205,5 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 205,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 205,5 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему Закону;

7) на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных:

на 2020 год в сумме 1 647,0 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 4 688,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 764,0 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему Закону;

8) на выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям:

на 2020 год в сумме 338 295,0 тыс. рублей согласно приложению 44 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 338 295,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 338 295,0 тыс. рублей согласно приложению 45 к настоящему Закону;

9) на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию":

на 2020 год в сумме 450 177,1 тыс. рублей согласно приложению 46 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 310 959,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 262 340,2 тыс. рублей согласно приложению 47 к настоящему Закону;

10) на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

на 2020 год в сумме 97 237,4 тыс. рублей согласно приложению 48 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 97 848,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 97 848,7 тыс. рублей согласно приложению 49 к настоящему Закону;

11) на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона:

на 2020 год в сумме 222 815,0 тыс. рублей согласно приложению 50 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 233 733,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 243 547,0 тыс. рублей согласно приложению 51 к настоящему Закону;

12) на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов и городских округов Кировской области:

на 2020 год в сумме 9 667,2 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 9 278,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 144,0 тыс. рублей согласно приложению 53 к настоящему Закону;

13) на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию:

на 2020 год в сумме 40 519,0 тыс. рублей согласно приложению 54 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 40 762,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 40 934,0 тыс. рублей согласно приложению 55 к настоящему Закону;

14) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

на 2020 год в сумме 4 388 208,7 тыс. рублей согласно приложению 56 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 4 194 553,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 200 441,9 тыс. рублей согласно приложению 57 к настоящему Закону;

15) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

на 2020 год в сумме 2 861 044,7 тыс. рублей согласно приложению 58 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 2 719 734,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 719 734,2 тыс. рублей согласно приложению 59 к настоящему Закону;

16) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

на 2020 год в сумме 35 851,1 тыс. рублей согласно приложению 60 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 36 065,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 37 173,0 тыс. рублей согласно приложению 61 к настоящему Закону;

17) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

на 2020 год в сумме 829,1 тыс. рублей согласно приложению 62 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 141,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 219,9 тыс. рублей согласно приложению 63 к настоящему Закону.

2. Предоставление субвенций, перечень которых устанавливается Правительством Кировской области, осуществляется в случае заключения соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, предусматривающих в том числе показатели численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другие показатели, учтенные при расчете объемов субвенций.

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящей частью субвенций заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области.

Статья 13. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и со статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утвердить объем субвенции федеральному бюджету из областного бюджета на выполнение полномочий Кировской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области":

на 2020 год в сумме 1 891,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 155,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 155,9 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, объемы субсидий местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 год в сумме 391 538,8 тыс. рублей согласно приложению 64 к настоящему Закону;

2) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на 2020 год в сумме 27 513,4 тыс. рублей согласно приложению 65 к настоящему Закону;

3) на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:

на 2020 год в сумме 27 739,6 тыс. рублей согласно приложению 66 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 22 196,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18 557,9 тыс. рублей согласно приложению 67 к настоящему Закону;

4) на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации:

на 2020 год в сумме 14 958,3 тыс. рублей согласно приложению 68 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 53 280,1 тыс. рублей согласно приложению 69 к настоящему Закону;

5) на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием:

на 2020 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей согласно приложению 70 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей согласно приложению 71 к настоящему Закону;

6) на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях на 2020 год в сумме 53 646,5 тыс. рублей согласно приложению 72 к настоящему Закону;

7) на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 2020 год в сумме 27 080,9 тыс. рублей согласно приложению 73 к настоящему Закону;

8) на увековечение памяти погибших при защите Отечества:

на 2020 год в сумме 15 846,2 тыс. рублей согласно приложению 74 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 2 766,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 318,0 тыс. рублей согласно приложению 74 к настоящему Закону;

9) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

на 2020 год в сумме 32 806,9 тыс. рублей согласно приложению 75 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 32 806,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 32 926,0 тыс. рублей;

10) на поддержку отрасли культуры:

на 2020 год в сумме 63 502,5 тыс. рублей согласно приложению 76 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 5 796,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 29 546,5 тыс. рублей;

11) на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2020 год в сумме 2 359,8 тыс. рублей согласно приложению 77 к настоящему Закону;

12) на реализацию Государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2020 год в сумме 81 597,2 тыс. рублей согласно приложению 78 к настоящему Закону;

13) на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:

на 2020 год в сумме 26 088,5 тыс. рублей согласно приложению 79 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 16 792,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 792,8 тыс. рублей согласно приложению 80 к настоящему Закону;

14) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, на 2020 год в сумме 6 757,0 тыс. рублей согласно приложению 81 к настоящему Закону;

15) на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2020 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей согласно приложению 82 к настоящему Закону;

16) на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления на 2020 год в сумме 2 350,0 тыс. рублей согласно приложению 83 к настоящему Закону;

17) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения:

на 2020 год в сумме 145 190,6 тыс. рублей согласно приложению 84 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 244 025,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 369 709,2 тыс. рублей согласно приложению 85 к настоящему Закону;

18) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:

на 2020 год в сумме 1 191 665,0 тыс. рублей согласно приложению 86 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 994 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 049 000,0 тыс. рублей согласно приложению 87 к настоящему Закону;

19) на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области:

на 2020 год в сумме 150 001,0 тыс. рублей согласно приложению 88 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 150 002,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей согласно приложению 89 к настоящему Закону;

20) на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов":

на 2020 год в сумме 86 407,8 тыс. рублей согласно приложению 90 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 14 105,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 490,5 тыс. рублей согласно приложению 91 к настоящему Закону;

21) на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей согласно приложению 92 к настоящему Закону;

22) на поддержку малого и среднего предпринимательства:

на 2020 год в сумме 10 479,5 тыс. рублей согласно приложению 93 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 10 479,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 479,5 тыс. рублей согласно приложению 94 к настоящему Закону;

23) на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались:

на 2020 год в сумме 4 084,0 тыс. рублей согласно приложению 95 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей согласно приложению 96 к настоящему Закону;

24) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт:

на 2020 год в сумме 347 338,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 510 315,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 584 127,8 тыс. рублей;

25) на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях на 2020 год в сумме 43 026,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 93 044,8 тыс. рублей согласно приложению 97 к настоящему Закону;

26) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий:

на 2020 год в сумме 55 680,8 тыс. рублей согласно приложению 98 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 45 411,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 895,4 тыс. рублей;

27) на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области:

на 2020 год в сумме 2 183 444,4 тыс. рублей согласно приложению 99 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 2 172 880,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 172 880,0 тыс. рублей согласно приложению 100 к настоящему Закону;

28) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

на 2020 год в сумме 317 570,9 тыс. рублей согласно приложению 101 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 317 570,9 тыс. рублей согласно приложению 102 к настоящему Закону;

29) на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей согласно приложению 103 к настоящему Закону;

30) на подготовку сведений о границах территориальных зон на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

31) на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья:

на 2020 год в сумме 38 603,0 тыс. рублей согласно приложению 104 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 37 324,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 37 411,7 тыс. рублей согласно приложению 105 к настоящему Закону;

32) на формирование современной городской среды:

на 2020 год в сумме 385 470,2 тыс. рублей согласно приложению 106 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 385 470,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 401 890,2 тыс. рублей согласно приложению 107 к настоящему Закону;

33) бюджету муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области на строительство многофункционального культурного центра на 2020 год в сумме 26 885,0 тыс. рублей;

34) бюджету муниципального образования "Город Вятские Поляны" на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2020 год в сумме 16 081,8 тыс. рублей;

35) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2020 год в сумме 53 281,2 тыс. рублей по объекту "Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова";

36) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" на 2020 год в сумме 17 300,0 тыс. рублей;

37) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях:

на 2020 год в сумме 195 217,6 тыс. рублей с распределением по объектам капитального строительства согласно приложению 108 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 359 875,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 363 703,8 тыс. рублей с распределением по объектам капитального строительства согласно приложению 108 к настоящему Закону.

2. Утвердить не распределенный между муниципальными образованиями области объем субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год в размере 49 348,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 104 348,0 тыс. рублей.

Распределение не распределенного между муниципальными образованиями области объема указанной субсидии осуществляется путем внесения изменений в приложение 87 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется на конкурсной основе и утверждается Правительством Кировской области.

4. Правительство Кировской области в установленном им порядке вносит изменения в распределение объемов субсидий местным бюджетам из областного бюджета, указанных в пунктах 5, 15, 27 части 1 настоящей статьи, между муниципальными образованиями области без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не соответствующих перечню, утвержденному частью 1 настоящей статьи (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Кировской области), не допускается.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты

1. Предоставить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, из областного бюджета иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) межбюджетные трансферты бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:

на 2020 год в сумме 96 511,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 96 511,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 96 511,0 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов (включая расходы на доставку) по осуществлению социальных выплат в виде пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, и социальных пособий на погребение и оплаты стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, выплачиваемых в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле":

на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

3) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выполнение дополнительных работ (услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 год в сумме 24 592,2 тыс. рублей согласно приложению 109 к настоящему Закону;

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования:

на 2020 год в сумме 140 729,3 тыс. рублей согласно приложению 110 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 140 729,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 140 729,3 тыс. рублей;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек:

на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей согласно приложению 111 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

6) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание виртуальных концертных залов в городах на 2021 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

7) межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан:

на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

8) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики":

на 2020 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 112 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 113 к настоящему Закону;

9) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области":

на 2020 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей согласно приложению 114 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей согласно приложению 115 к настоящему Закону;

10) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

на 2020 год в сумме 71 044,7 тыс. рублей согласно приложению 116 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 23 544,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 23 544,7 тыс. рублей согласно приложению 117 к настоящему Закону;

11) гранты местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет":

на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей согласно приложению 118 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

12) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на стимулирование прироста налоговых поступлений:

на 2020 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей согласно приложению 119 к настоящему Закону;

на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;

13) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Киров" на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тысяч человек на 2020 год в сумме 100 500,0 тыс. рублей;

14) дотации бюджету закрытого административно-территориального образования Первомайский, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

на 2020 год в сумме 77 448,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 57 985,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 62 198,0 тыс. рублей.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется в соответствии с методиками их распределения, установленными Правительством Кировской области, и утверждается Правительством Кировской области.

3. Предоставление местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с правилами, установленными Правительством Кировской области.

Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется министерством здравоохранения Кировской области ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с порядком и составом документов, установленными Правительством Кировской области.

Статья 16. Бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются бюджетные кредиты, в том числе:

1) в 2020 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей;

2) в 2021 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов), с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), имеющим:

просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работникам учреждений бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, а также социальным выплатам отдельным категориям граждан, осуществляемым за счет субвенций из областного бюджета.

Статья 17. О передаче отдельных полномочий получателя средств областного бюджета

Передать Управлению Федерального казначейства по Кировской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. О введении отдельных ограничений

1. Установить, что органы государственной власти Кировской области, государственные органы Кировской области, областные государственные учреждения в 2020 году не вправе принимать решения, приводящие к увеличению установленной общей (предельной) штатной численности (численности) работников указанных органов и учреждений, за исключением:

1) передачи федеральными законами органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации (полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

2) определения федеральными законами дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, начиная с 1 января 2020 года;

3) эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти Кировской области.

2. Ввести мораторий на установление в 2020 году налоговых расходов Кировской области, за исключением налоговых расходов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев



