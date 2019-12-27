Закон Кировской области от 23 декабря 2019 года № 338-ЗО "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 19 декабря 2019 года
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 620 016,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 18 021 905,3 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 96 511,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 678 488,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 58 471,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 20 801 966,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 19 103 855,4 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 96 511,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 21 839 923,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 20 141 812,2 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 96 511,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 20 801 966,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 839 923,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 5
Утвердить перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 6
Утвердить объемы поступления доходов бюджета Фонда по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону
Статья 9
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:
1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.
Статья 10
Установить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем условно утверждаемых расходов на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 80,0 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в сумме 2 073 106,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 203 269,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 289 765,8 тыс. рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения территориальным фондам других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Кировской области за ее пределами, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кировской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 12
Установить, что:
1) межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Фонда в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов;
2) остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2019 году и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;
3) остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2019 году, направляются на формирование нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, на те же цели.
Статья 13
Установить для страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Кировской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Кировской области И.В.Васильев
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