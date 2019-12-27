Китайские метростроевцы проложили тоннели у Аминьевского шоссе в Москве

Для Железнодорожной строительной корпорации КНР это первый подряд в столичной подземке. И с работой, несмотря на сложные климатические и геологические условия, фирма справилась, считает руководитель проекта Сюэ Лицян. Он уточняет: это благодаря стандартам управления, технологий и оборудования. На всю работу ушло три месяца.

В 2017 году китайская корпорация получила подряд на строительство 3-х станций и 4-х тоннелей. Ожидается, что работы будут полностью завершены в октябре наступающего года.