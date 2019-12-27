Закон Костромской области от 25 декабря 2019 года № 634-6-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Костромской областной Думой 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 601 031,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 8 266 431,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 280 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 601 031,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9 144 339,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 8 809 739,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - 280 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9 144 339,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9 144 339,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 8 809 739,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - 280 000,0 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 9 144 339,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2020 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда и источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год, согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 540 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 54360 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования:

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи с неиспользованием нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на января текущего финансового года, за исключением остатков средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на текущий финансовый год.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, рассчитанным в соответствии с пунктом 183 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения России от 28 февраля 2019 года № 108н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования".

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Костромской области С.Ситников