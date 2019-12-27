Закон Курганской области от 24 декабря 2019 года № 175 № "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Новости

Дочь Брюса Ли намерена отсудить у китайской сети фастфуда 30 миллионов 11:20
Врачи опровергли миф о вреде чая в пакетиках 11:15
Древний памятник в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия 11:13
Житель Кузбасса незаконно срубил 700 елей на продажу 11:11
Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда 11:07
Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС 11:00
Почему Деду Морозу в Беларуси некогда заняться погодой 10:40
Под Москвой столкнулись 18 автомобилей 10:37
Новосибирцы отправили письмо Деду Морозу на сторублевой купюре 10:33
Новосибирские физики открыли новую частицу 10:30
МВД Казахстана уточнило данные по погибшим в авиакатастрофе 10:29
В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета 10:19
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3 10:14
На Урале в ДТП с автобусом погиб человек 10:09
В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков детям 10:09
Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал 10:08
Бывший ведущий Top Gear сравнил туалеты на заводах Toyota и Lada 10:00
В Шереметьево самолет съехал за взлетную полосу 09:57
Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки 09:42
В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи 09:35
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане 09:27
"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение 09:00
В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка 08:57
Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 декабря 2019 г.

Закон Курганской области от 24 декабря 2019 года № 175 № "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 24 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Курганской областной Думой 24 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 777 694,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 787 452,8 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Фонда в сумме 9 758,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 525 715,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 260 393,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 525 715,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 260 393,6 тыс. рублей.

Статья 2. Перечни главных администраторов доходов бюджета Фонда и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда установить в размере до 1 800 000,0 тыс. рублей. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования установить в размере до 950 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за расчетный месяц.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к закону
(doc, DOC, 208 Кб)