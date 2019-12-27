Закон Курганской области от 24 декабря 2019 года № 175 № "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Курганской областной Думой 24 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 777 694,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 787 452,8 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Фонда в сумме 9 758,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 525 715,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 260 393,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 13 525 715,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 260 393,6 тыс. рублей.

Статья 2. Перечни главных администраторов доходов бюджета Фонда и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда установить в размере до 1 800 000,0 тыс. рублей. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования установить в размере до 950 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за расчетный месяц.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков



