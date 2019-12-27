МиГ-27 сняли с вооружения в Индии после 35 лет службы

Индийские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации последнюю эскадрилью истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.

Last MiG-27 retired.. As far as I know, Kazakhstan withdrew its MiG-27 from service about a year ago. India has now decommissioned the last squadron of its MiG-27.https://t.co/tn1hdUrUYK pic.twitter.com/2W7aigxrKf — Yuri Lyamin (@imp_navigator) 27 декабря 2019 г.

По советской лицензии эти крылатые боевые машины, получившие название "Бахадур" ("Храбрец"), начали собирать в стране более трех десятков лет назад. Всего, по разным данным, было изготовлено около двухсот самолетов.

"Двадцать седьмые" ценили за мощное вооружение, которое включало 30-мм шестиствольную пушку ГШ-6-30А с боекомплектом в 260 снарядов. Также могли подвешиваться контейнеры с 23-мм скорострельными орудиями.

Ракетное вооружение для ударов по земле было представлено управляемыми Х-23М, Х-25 и Х-29 различных модификаций. С радиолокационными средствами противника вели борьбу ракеты Х-27ПС. В режиме "воздух-воздух" могли работать Р-60 с инфракрасными головками самонаведения.

Неуправляемые ракеты насчитывали нескольких типов: от компактных С-5 до более крупных С-8 и мощных С-13 или С-24. Вес последней достигает 235 кг, а ее боевой части - 123 кг.

МиГ-27 мог брать до восьми 500-кг авиабомб, а также кассеты и зажигательные баки. Сообщалось, что он мог быть использован как носитель тактического ядерного оружия, которое создано в этой стране.

Взлетный вес достигает 20 500 кг. Максимальная скорость полета - более 1 800 км/ч. Потолок - 15 600 м. Дальность полета -1 800 км.

Ударные возможности этого истребителя-бомбардировщика были успешно испытаны в 1999 году во время так называемой "Каргильской войны" -пограничного конфликта с Пакистаном.

До декабря текущего года Индия была единственной страной в мире, эксплуатировавшей самолеты данного типа.