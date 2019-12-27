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27 декабря 2019 г.

Постановление правительства Мурманской области от 20 декабря 2019 года № 594-ПП "О переносе выходного дня в 2019 году"

Дата подписания 20 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для работников

государственных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

2. Рекомендовать перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года:

- органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области для работников муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Мурманской области;

- организациям и индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на территории Мурманской области.

Губернатор Мурманской области А.Чибис


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