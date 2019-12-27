Новак: В 2035 производство СПГ в России достигнет 100-120 млн тонн

В этом году Минэнерго прогнозирует рост производства СПГ в России на 49,2%, до 40,2 млрд кубометров. Сейчас в нашей стране работают два крупных завода по сжижению газа: "Сахалин-2" мощностью 11,4 млн тонн и "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн. Также в этом году был запущено малотоннажное производство сжиженного газа проекта "Криогаз-Высоцк" мощностью 0,66 млн тонн в год.

До 2025 года в России планируется к запуску несколько крупных производств по сжижению газа: "СПГ-Портовая", "Владивосток СПГ", "Арктик СПГ-2", "Обский СПГ", "Балтийский СПГ" и 3-я линия проекта "Сахалин-2".