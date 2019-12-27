Закон Омской области от 23 декабря 2019 года № 2228-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Омской области 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год:

общий объем доходов в сумме 28 216 945,9 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 27 856 945,9 тысячи рублей;

общий объем расходов в сумме 28 216 945,9 тысячи рублей.

Статья 2. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

общий объем доходов на 2021 год в сумме 29 897 345,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 29 529 345,4 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 31 510 743,3 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 31 133 743,3 тысячи рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 29 897 345,4 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 31 510 743,3 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2021 и 2022 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Сформировать в составе расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций, указанных в части 6.6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2020 год в сумме не более 1 060 000,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме не более 1 118 000,0 тысячи рублей и на 2022 год в сумме не более 1 177 000,0 тысячи рублей.

3. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на очередной год.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и отсутствии возможности отражения в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области указанных изменений в 2020 году настоящий Закон действует до 15 марта 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



