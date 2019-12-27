Закон Оренбургской области от 23 декабря 2019 года № 2011/529-VI-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием области 18 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда − в сумме 29 407 524,2 ты¬с. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, − в сумме 28 517 924,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда − в сумме 29 407 524,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год − в сумме 31 172 981,7 ты¬с. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, − в сумме 30 230 005,7 тыс. рублей, на 2022 год − в сумме 32 866 368,8 ты¬с. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, − в сумме 31 872 472,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год − в сумме 31 172 981,7 ты¬с. рублей, на 2022 год − в сумме 32 866 368,8 ты¬с. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов - в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации:

на 2020 год в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов − в суммах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

на плановый период 2021 и 2022 годов − согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема по целевой статье расходов в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Оренбургской области лицам, застрахованным на территории Оренбургской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств субвенций, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет отдельных видов неналоговых доходов, поступающих на формирование части нормированного страхового запаса в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее − Федеральный закон);

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет остатков средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2020 года, образовавшихся за счет неполного использования поступивших в 2019 году отдельных видов безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Фонда в случае и порядке, установленных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2020 год в размере 1 процента от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования не превышает 2 376 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер



