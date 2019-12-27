Закон Пензенской области от 23 декабря 2019 года № 3435-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области в сумме 61 715 728,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области в сумме 62 434 879,3 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на

1 января 2021 года в сумме 20 284 447,5 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области в сумме 719 150,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2021 год в сумме 58 412 210,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 59 439 778,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области на 2021 год в сумме 57 808 261,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 306 049,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 58 911 329,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 3 344 626,4 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2022 года в сумме 19 364 162,8 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 18 574 516,1 тыс. рублей;

5) прогнозируемый профицит бюджета Пензенской области на 2021 год в сумме 603 949,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 528 449,1 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме 23 902 778,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 15 497 207,1 тыс. рублей и в 2022 году - в сумме 15 661 015,0 тыс. рублей.

Статья 5. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам

Отказаться от принятия в 2020-2022 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных законами Пензенской области от 18 сентября 2002 года № 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области", от 27 ноября 2003 года № 544-ЗПО "Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций", от 30 июня 2009 года № 1754-ЗПО "Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения", от 30 июня 2009 года № 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области", от 28 ноября 2012 года № 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения", от 4 июля 2014 года № 2571-ЗПО "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области".

Статья 6. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Закрепить доходы бюджета Пензенской области за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Закрепить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 7. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитанные исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований Пензенской области, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по состоянию на 1 января текущего финансового года, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьей 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подлежат зачислению:

1) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации:

в бюджет Пензенской области - по нормативу 90 процентов;

в местные бюджеты Пензенской области - по нормативу 10 процентов;

2) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги":

в бюджет Пензенской области - по нормативу 100 процентов.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 544 837,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 555 704,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 559 987,1 тыс. рублей;

2) объем дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, за счет средств федерального бюджета бюджету ЗАТО г. Заречный Пензенской области:

на 2020 год в сумме 830 231 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 698 315 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 666 687 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пензенской области согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

4) распределение субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Пензенской области.

В случае наделения законом Пензенской области органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в порядке, установленном Правительством Пензенской области, который должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области, предоставляемых из бюджета Пензенской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Пензенской области, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается актами Правительства Пензенской области.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета Пензенской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, между муниципальными образованиями утверждается настоящим Законом и (или) постановлениями Правительства Пензенской области.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Оплата услуг по доставке денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области (местных администраций) в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету Пензенской области, в порядке, устанавливаемом Правительством Пензенской области.

6. Установить значение коэффициента финансирования расходов, применяемого в методиках расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Пензенской области для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года № 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области" по пункту 4 приложения 1 равным 0,675; по приложениям 2, 51,12 равным 0,529; по приложению 4 равным 0,573.

7. В соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, входящим в их состав.

8. Установить значение уровня доведения общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год по отношению к 2019 году равным 0,95, на 2021 год по отношению к 2020 году - 0,8, на 2022 год по отношению к 2021 году - 0,985.

9. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов Управлению Федерального казначейства по Пензенской области передаются на основании решений главных распорядителей средств бюджета Пензенской области полномочия получателя средств бюджета Пензенской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, согласно перечню, утвержденному Правительством Пензенской области.

Статья 10. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,05 ежегодно.

2. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Пензенской области для осуществления государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,05 ежегодно.

Статья 11. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,162 ежегодно.

2. Установить первый критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,6.

3. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,05 ежегодно.

Статья 12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии со статьей 131 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области:

на 2020 год в сумме 7 190 095,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 427 905,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 6 874 072,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 868 819,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 7 453 168,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 191 673,9 тыс. рублей.

2. Установить, что за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области производится:

1) погашение процентов по реструктурированной задолженности бюджета Пензенской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета в 2010, 2011 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения): в 2020 году в сумме 1 218,1 тыс. рублей, в 2021 году - 1 218,1 тыс. рублей, в 2022 году - 1 218,1 тыс. рублей;

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", в 2020 году в сумме 1 313 232,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 937 200,0 тыс. рублей, в 2021 году - 863 672,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 500 200,0 тыс. рублей, в 2022 году - 363 472,5 тыс. рублей;

3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2020 году в сумме 397 312,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 137 905,0 тыс. рублей, в 2021 году - 340 387,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 68 819,6 тыс. рублей, в 2022 году - 406 044,2 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 71 673,9 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2020 году в сумме 812 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - 692 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 692 000,0 тыс. рублей;

5) предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пензенской области на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", в 2020 году в сумме 120 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - 120 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 120 000,0 тыс. рублей".

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Пензенской области, государственный внутренний долг Пензенской области и предоставление государственных гарантий Пензенской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области по государственным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 5 138,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2020 году в сумме 772 407,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 695 679,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 746 329,5 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области кредитов от кредитных организаций.

6. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета.

Статья 14. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Пензенской области из бюджета Пензенской области

1. Правительство Пензенской области вправе провести в 2020 году реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований Пензенской области перед Пензенской областью по бюджетным кредитам, предоставленным после 1 января 2017 года в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам при условии, что реструктуризация осуществляется в пределах срока действия соглашения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Пензенской области, заключенного между Министерством финансов Пензенской области и органом местного самоуправления.

2. Реструктуризация по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется посредством основанного на соглашении изменения условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанного с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему).

Статья 15. Особенности исполнения бюджета Пензенской области в 2020 году

1. Установить, что расходы бюджета Пензенской области финансируются по мере фактического поступления доходов и источников финансирования дефицита в бюджет Пензенской области.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета Пензенской области финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней, стипендий; на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Пензенской области; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на оплату коммунальных платежей; на перечисление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пензенской области; на проведение выборов и референдумов, а также расходы из резервного фонда Правительства Пензенской области и по погашению государственного долга Пензенской области.

2. Установить, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством, операции со средствами, предоставляемыми из бюджета Пензенской области (далее - целевые средства) отдельным юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (кроме государственных бюджетных и автономных учреждений и государственных унитарных предприятий Пензенской области) (далее - отдельные юридические лица), осуществляются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Пензенской области, если иное не установлено федеральным законодательством.

Операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Пензенской области, на счете, открытом Министерству финансов Пензенской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Операции по списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах отдельных юридических лиц, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, после предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств и проведения санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Пензенской области.

Главные распорядители средств бюджета Пензенской области принимают решения об использовании остатков целевых средств в размере, не превышающем размер указанных остатков, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года.

Решения принимаются на основании представленных организациями документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств.

В случае отсутствия до 1 марта года, следующего за годом предоставления целевых средств, решения остатки средств подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Пензенской области в 2019 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пензенской области является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области в объеме 430 915,5 тыс. рублей, в том числе:

1) сохранения достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области;

2) выполнения условий софинансирования средств, поступающих из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий национального проекта "Образование", по финансовому обеспечению операционных расходов;

3) на выполнение условий софинансирования средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и организаций;

4) на финансирование принятых расходных обязательств, по оплате которых на 1 января 2020 года образовалась задолженность;

5) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области в случае принятия нормативных правовых актов Пензенской области, в том числе на софинансирование расходных обязательств 2020 года, по оплате которых образовалась задолженность.

5. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2020 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета Пензенской области за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2020 год.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



