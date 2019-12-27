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27 декабря 2019 г.

Закон Пензенской области от 23 декабря 2019 года № 3437-ЗПО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 23 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 декабря 2019 года

Статьи 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страховании Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 358 614,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 358 614,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 398 474,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 396 116,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 398 474,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 396 116,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме 17 321 955,2 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 18 361 887,1 тыс, рублей и в 2022 году - в сумме 19 359 529,3 тыс. рублей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плaновый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас

Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в сумме 1 680 834,9 тыс. рублей, на 2021 год - 1 767 766,6 тыс. рублей, на 2022 год -1 851 153,9 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, a также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевыми нормативам .

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев


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Приложения к закону
(pdf, PDF, 814 Кб)