Закон Пензенской области от 23 декабря 2019 года № 3437-ЗПО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 декабря 2019 года
Статьи 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страховании Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 358 614,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 358 614,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 398 474,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 396 116,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 398 474,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 396 116,6 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме 17 321 955,2 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 18 361 887,1 тыс, рублей и в 2022 году - в сумме 19 359 529,3 тыс. рублей.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плaновый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас
Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2020 год в сумме 1 680 834,9 тыс. рублей, на 2021 год - 1 767 766,6 тыс. рублей, на 2022 год -1 851 153,9 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запаса используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, a также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
2. Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевыми нормативам .
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
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