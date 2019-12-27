Покидающий Россию посол Великобритании будет скучать по стране

"Увлекательная, энергичная и теплая", - так британский посол в Москве Лори Бристоу в трех словах описал Россию. Его интервью опубликовано в пятницу на странице дипломатической миссии.

"Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал "да", - отметил дипломат. Бристоу признался, что будет скучать по людям, которых встретил здесь и хотел бы "как можно скорее снова вернуться в РФ".

Бристоу попал в самый сложный за последние четверть века период российско-британских отношений. Среди них - громкий скандал, вызванный отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти тогда обвинили во всех смертных грехах российские спецслужбы. В России свою причастность к данному инциденту категорически отрицают. Несмотря на все трудности Бристоу подчеркнул, что ему все же удалось сделать "несколько важных вещей".

Как ожидается, в начале 2020 года новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт - кадровый дипломат, эксперт по вопросам экономики и глобальным процессам.