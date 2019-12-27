Причиной крушения самолета в Казахстане могла стать неисправность техники

В уголовном деле о падении самолета в Казахстане, жертвами которой стали 12 человек, доминирующими являются две версии: техническая неисправность и ошибка пилотов.

Как сообщают местные СМИ, на месте крушения обнаружили два черных ящика. Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета находятся в удовлетворительном состоянии, что позволит в ближайшее время приступить к их расшифровке, информировали в МВД республики.

По уточненным данным, на борту самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Среди них и иностранцы: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана. Россиян на борту не было. В результате инцидента погибли 12 человек, 49 пострадали.