Закон Приморского края от 25 декабря 2019 года № 668-КЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 18 декабря 2019 года

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (далее - фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета фонда - в сумме 33 467 890,40 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 33 160 087,40 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее - территориальные фонды) в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 157 500,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда - в сумме 33 467 890,40 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год - в сумме 35 470 978,50 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 35 150 862,50 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 163 800,00 тыс. рублей;

на 2022 год - в сумме 37 393 559,50 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 37 060 690,50 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 170 300,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2021 год - в сумме 35 470 978,50 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 37 393 559,50 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА И ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА, НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ФОНДА

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3.Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Утвердить доходы бюджета фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 4. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Утвердить в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. НОРМАТИВ РАСХОДОВ НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

Установить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

СТАТЬЯ 7. НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС ФОНДА

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в пределах 3 548 480,41 тыс. рублей ежегодно.

2. Нормированный страховой запас фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Приморского края лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Приморского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

4. Средства нормированного страхового запаса фонда, предусмотренные пунктами 3, 4 части 3 настоящей статьи, направляются фондом в медицинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что остаток неиспользованных средств (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), образовавшийся в бюджете фонда по состоянию на 1 января 2020 года, направляется в 2020 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на завершение расчетов за 2019 год, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета фонда по состоянию на 1 января 2020 года в части средств, указанных в пункте 3 части 3 статьи 7 настоящего Закона, направляются фондом в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета фонда и учитываются в составе нормированного страхового запаса фонда.

4. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2020 год без внесения изменений в настоящий Закон, связанные с особенностями исполнения бюджета фонда:

1) поступление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет фонда сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета фонда соответственно целям предоставления межбюджетных трансфертов, а также сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных средств;

2) поступление средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 части 3 статьи 7 настоящего Закона;

3) осуществление расходов сверх установленных настоящим Законом за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Приморского края, в части возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами Приморского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между группами видов расходов классификации расходов бюджета фонда;

5) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;

6) поступление доходов на счет фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона (за исключением средств, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части), направляемых на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных фонду в текущем финансовом году.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор края О.Н.Кожемяко



