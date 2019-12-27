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27 декабря 2019 г.

Указ Губернатора Псковской области от 16 декабря 2019 года № 144-УГ "О внесении изменения в пункт 2 указа Губернатора области от 08 декабря 2019 г. № 137-УГ "О переносе выходного дня в 2019 году"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Псковской области от 8 декабря 2019 года № 137-УГ "О переносе выходного дня в 2019 году"

На основании статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Устава Псковской области, Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора области от 08 декабря 2019 г. № 137-УГ "О переносе выходного дня в 2019 году" изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Рекомендовать иным государственным органам Псковской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, иным органам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области, перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности Псковской области, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников иных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области.".

2. Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников


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