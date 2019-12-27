Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РФ Эммануилу Виторгану, которому исполнилось 80 лет.

"Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством вы покорили сердца зрителей всех поколений", - подчеркнул глава государства, отметив мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдачу Виторгана, его талант, который позволяет создавать в кино и на сцене интересные, запоминающиеся образы.

"Важно, что и сегодня вы по-прежнему востребованы, радуете поклонников новыми ролями, заряжаете их оптимизмом и жизненной энергией", - отметил Путин.