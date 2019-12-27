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27.12.2019 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Генерала Гареева похоронили на военном кладбище в Мытищах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В траурном зале Федерального военного мемориального кладбище в Мытищах состоялось прощание с выдающимся военачальником, президентом Академии военных наук, доктором военных и исторических наук, ветераном Великой Отечественной войны генералом армии Махмутом Гареевым.

"После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, что бы армия стала такой, какой она должна быть", - сказал на церемонии прощания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Путин направил соболезнования детям генерала Гареева

Проститься с генералом пришли и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений.

Гареева после церемонии прощания похоронили с воинскими почестями. Он скончался в минувшую среду на 97-м году жизни.

Соболезнования родным и близким Гареева выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, президент Татарстана Рустам Минниханов, известные политики, чиновники и военные.

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