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27.12.2019,  
10:14
Текст:  Антон Валагин

Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3

Известный портал The Aviationist посвятил статью особенностям работы во взлетном режиме двигателей дальнего бомбардировщика ВКС России Ту-22М3.

Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- Последовательность зажигания форсажной камеры показана с беспрецедентной детализацией, - пишет создатель портала Дэвид Ценциотти. - Характерное для российских двигателей синее пламя означает, что все впрыскиваемое топливо сгорает до выхода из сопел. Это обусловлено конструкцией двигателя и способом впрыска. Западные самолеты взлетают с оранжевым пламенем из-за несгоревших частиц углерода в выхлопе.

Во-вторых, бомбардировщик в кадре необычно долго сохраняет форсажный режим после взлета. Особенно это нехарактерно для тяжелых бомбардировщиков, экипаж которых обычно снижает тягу после отрыва от земли для экономии топлива.

Обычно высоту на форсаже набирают только истребители из состава дежурных сил ПВО, заметил Ценциотти. Но, оказывается, Ту-22М3 тоже способен на такое.

Ту-22М3 - сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Одна из главных его задач - охота за авианосцами.

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