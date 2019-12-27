Калужанин перечислил 4 миллиона мошенникам на торги с криптовалютой

Попытка калужанина повысить свое благосостояние за счет инвестиций привела к потере четырех миллионов рублей. Полицией возбуждено уголовное по статье "Кража".

Все началось с того, что на мобильный телефон жителя Калуге позвонили неизвестные и обрадовали его возможностью заработать на инвестициях. С их слов все выглядело довольно просто и надежно. Мужчине надо было зарегистрировать на свое имя две банковские карты, через которые разместить средства на интернет-ресурсе, специализирующемся на финансовых операциях и торгах с криптовалютой.

Незнакомцы были убедительны, мужчина решил попытаться подзаработать. Он сделал первый взнос и вскоре получил сообщение о высоких дивидендах от сделки. После этого у мужчины сомнения отпали и он продолжил "инвестировать". Когда закончились собственные средства, взял кредит. В итоге перечислил мошенникам более четырех миллионов рублей.

Настоящая цель всех этих манипуляций обнаружилась, когда он решил забрать свои деньги и причитающуюся прибыль. Оказалось, что какие-либо операции по возврату средств вообще невозможны. После этого горе-инвестор обратился в правоохранительные органы.

Теперь мошенников ищет полиция.По факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и технические мероприятия.

УМВД по Калужской области распространило обращение: Уважаемые граждане! Предложения быстрого и легкого заработка в Сети интернет, сообщения о крупных выигрышах, выплате якобы причитающихся вам компенсаций за ранее приобретенные товары и лекарственные препараты, объявления о продаже товаров и дорогостоящей техники по заманчиво низким ценам - вот лишь немногие из уловок, используемых злоумышленниками с целью вовлечения вас в свои преступные схемы с последующим завладением вашими сбережениями.