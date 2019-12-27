Москвичей предупредили о "барической пиле" к Новому году

Резкие перепады давления, называемые "барической пилой", ожидаются в столице к 31 декабря. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

С приходом "барической пилы" давление в буквальном смысле скачет от низких значений к высоким и обратно. При этом наблюдаются и колебания температуры - повышения и понижения могут сменять друг друга каждые сутки-двое.

По словам синоптика, в субботу столбики термометров в Москве будут держаться у отметок ноль - минус два градуса. На следующий день температура понизится до минус 4-5 градусов. А уже ближе к новогодней ночи воздух снова прогреется до положительных значений.