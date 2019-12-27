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27.12.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опубликована программа новогодней ночи на ВДНХ

Текст: Иван Пышечкин

В новогоднюю ночь гости ВДНХ смогут послушать выступления звезд российской эстрады, полюбоваться праздничным салютом и поучаствовать в карнавальном шествии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, до трех ночи на ВДНХ будет работать сразу несколько площадок. Там пройдут театрализованные представления и концерты. А на новогодней ярмарке любой сможет купить себе праздничный сувенир или найти угощение по вкусу.

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Концерт, посмотреть который можно будет бесплатно, проведут перед аркой главного входа, где и разместится сцена. На нее выйдут такие известные исполнители, как Анита Цой, Наргиз, Алексей Воробьев, "ВИА Гра", "Хор Турецкого" и другие звезды. Начнется концерт 31-го числа в 9 вечера и продлится до 23 часов.

После концерта вовсе не стоит сразу расходиться. Так, например, на катке и на площадке №58 "Земледелие" гостям покажут праздничную программу "Зимняя сказка ВДНХ" - с ледовым шоу, выступлениями российских и зарубежных артистов, карнавальными шествиями. Причем каток будет работать с пяти вечера и до трех ночи. Купить билеты можно уже сейчас. Не забудут и про салют - фейерверки озарят небо, как только куранты пробьют полночь.

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А за 58-м павильоном с 10 вечера до трех ночи аниматоры в сказочных костюмах будут развлекать детей и взрослых. Вход на площадку бесплатный. К слову, ВДНХ уже полностью подготовили к празднованию Нового года - полюбоваться множеством световых скульптур и украшенными елями можно прямо сейчас.

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