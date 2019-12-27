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27.12.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ДТП под Липецком завели второе дело

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Второе уголовное дело завели в СУ СК по Липецкой области после опрокидывания автобуса Москва - Тбилиси в Становлянском районе. Как сообщило ведомство, дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Названа возможная причина ДТП под Липецком

По данным следствия, 60-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В это время в автобусе ехали 17 пассажиров и его коллега Два человека - мужчины 50 и 58 лет - погибли на месте, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пятилетний ребенок. Все они теперь госпитализированы и получают медпомощь.

- Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в результате которого выявлен ряд нарушений, касающихся технического состояния и эксплуатации пассажирского автобуса, - отметили в региональном СК. - В настоящие время допрашиваются потерпевшие и очевидцы трагедии... В отношении водителя, допустившего ДТП, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса.

Напомним, что первое дело завели в полиции, водитель задержан. Автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован на территории Грузии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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