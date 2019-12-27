В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом. Охранник пресек эту попытку, однако в какой-то момент нападавший сам нанес себе ранение.

"Правонарушитель передан медикам, мотивы его действий устанавливаются", - приводит сообщение пресс-службы столичного главка МВД РИА Новости.

Там добавили, что проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что инцидент произошел в 14.40 на территории Высоко-Петровского мужского монастыря на улице Петровка, 26, строение 2.