В Москве похищен раритетный ЗИС, возможно, принадлежавший Сталину

В российской столице сегодня был похищен раритетный автомобиль ЗИС, который, предположительно, мог принадлежать Иосифу Сталину. По приблизительным оценкам машина могла стоить около 2,5 млн евро.

"Сегодня в 12.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ГСК на Новосходненском шоссе вскрыт гаражный бокс, откуда был похищен раритетный автомобиль ЗИС", - передает РИА Новости сообщение столичного управления полиции.

В ведомстве, впрочем, не подтвердили принадлежность автомобиля, но добавили, что сейчас над этим делом работает