Водитель перевернувшегося под Липецком автобуса задержан

Водитель автобуса Москва - Тбилиси, перевернувшегося накануне на трассе М4 "Дон" в Становлянском районе Липецкой области, задержан. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области, напомнив, что по факту гибели двух пассажиров была заведено уголовное дело по части 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В УМВД отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Напомним, что ДТП произошло около 19 часов. Два человека погибли на месте, еще восемь, в том числе пятилетний ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас по данным облздрава, один из пострадавших находится в реанимации Липецкой облбольницы, еще один - в реанимации Елецкой больницы. Шесть других пассажиров, включая ребенка, - под наблюдением елецких медиков.