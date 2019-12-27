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27.12.2019 05:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденному в Якутии ископаемому леммингу оказалось 40 тысяч лет

Текст: Владимир Таюрский

Ученые исследовали ископаемого древнего лемминга, найденного в Якутии. Выяснилось, что грызун жил примерно 41,5 тысячи лет назад, при этом ровесник мамонтов почти не отличался от современных сибирских леммингов.

Мумифицированную тушку летом 2016 года нашла якутская школьница на берегу реки Тирехтях в среднем течении Индигирки, где ранее проводился сбор бивней мамонта. Родители девочки передали находку ученым.

Фото: The Siberian Times
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Древнего лемминга исследовали биологи Палеонтологического института имени А.А.Борисяка РАН (Москва), Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (Якутск) и Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН (Москва). Как отмечается в статье, опубликованной в журнале "Доклады Академии наук", компьютерная томография показала, что по размерам тела и черепа, окраске меха, длине нижнего резца и строению коренных зубов изученный экземпляр близок современному сибирскому леммингу Lemmus sibiricus. Молекулярно-генетические исследования тоже продемонстрировали максимальное сходство ископаемого с современным сибирским леммингом.

Возможность исследовать мумифицированные останки древних грызунов у ученых появляется довольно редко. Собирателям бивней мамонтов (основным поставщикам ископаемой фауны для науки) они не интересны, хотя в условиях вечной мерзлоты, возможно, сохраняются не хуже туш вымерших крупных животных. Ранее палеонтологам удалось найти всего десять тушек представителей этого отряда млекопитающих, и среди них это первый Lemmus.

В вечной мерзлоте Якутии в разные годы находили туши (либо их хорошо сохранившиеся фрагменты) шерстистого носорога, мамонта, древней лошади, пещерных львят и других ископаемых животных. Это всегда вызывает всплеск научного интереса, поскольку такие находки позволяют не только заглянуть вглубь веков, но и спрогнозировать эволюционные процессы. По мнению ученых, исследование тирехтяхского лемминга также имеет большое значение для понимания эволюции млекопитающих в Арктике.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Якутия ЦФО Москва

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