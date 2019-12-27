В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка

Гималайского медвежонка, который по какой-то причине не ушел в спячку, а бродил по дачам в пригороде Уссурийска, где его гоняли собаки, отловили специалисты охотнадзора, сообщает РИА Новости.

Медвежонок передан в Центр "Тигр". Сейчас его осматривают ветеринары, выясняя, каково его состояние. Единственное, что пока известно, - малыш точно 2019 года рождения.

Это уже 14-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в уходящем году. Еще до зимы некоторых выпустили в лес после реабилитации, а одна самка залегла в спячку прямо в центре.