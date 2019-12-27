Улан-Удэнский авиационный завод принял участие в проектах по благоустройству города

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит Госкорпорацию Ростех) принял значительное участие в благоустройстве поселков Восточный и Загорск в 2019 году. Среди социально значимых проектов - инклюзивная детская площадка совместно с благотворительным фондом "Обнаженные сердца" в парке культуры и отдыха, реконструкция конечной остановки городского маршрута № 44 и обустройство автопарковки на 92 места.

- Благоустройство и озеленение - признак здоровой, комфортной и удобной жизни в городе. Сотрудники У-УАЗ регулярно выходят на субботники по озеленению поселка, высадке деревьев в парке имени заводчанина Дармы Жанаева, вдоль проезжей части дороги, в скверах поселка. В один из субботников в поселках авиастроителей были высажены тысячи деревьев и кустарников - яблони, березы, ели, сосны. В решении вопросов благоустройства территорий мы активно сотрудничаем с администрацией города Улан-Удэ, - отмечает управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Инклюзивная тематическая детская площадка с 25 игровыми элементами и конструкциями в парке культуры и отдыха стала любимым местом отдыха жителей поселков. На площадке уложена травмобезопасная резиновая плитка, установлены лавки, оборудованы зоны отдыха, посажены кусты и деревья. В проекте акцент сделан на вертолетную тематику. Для малышей возведен игровой комплекс в виде вертолета с горками, лестницами, качелями. Строительство детской площадки было завершено ко Дню защиты детей.

При финансовой поддержке АО "У-УАЗ" проведена реконструкция конечной остановки городского маршрута № 44. Возле остановки отремонтирована пешеходная зона и лестница, установлено турникетное и декоративное ограждение, обеспечено освещение. На остановке установлены новые легкие навесы. Рядом с авиазаводом появилась новая автопарковка на 92 места. Построена подпорная стенка, установлены бордюрные камни, уложен асфальт. По периметру стоянки установлено ограждение и наружное освещение.

"Администрацию города и авиазавод объединяет стремление сделать посёлки авиастроителей комфортным для проживания, благоустраивая микрорайон. Авиационный завод играет значимую роль в развитии микрорайона. За последние пять лет завод выделил около 46 миллионов рублей на благоустройство Загорска", - отметил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Алексей Чирнинов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой холдинга "Вертолеты России"