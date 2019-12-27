Первые "Авангарды" заступили на боевое дежурство под Оренбургом

27 декабря 2019 года был развернут первый полк с ракетными комплексами "Авангард".

О постановке на боевое дежурство "Авангардов" Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, сообщает канал "Звезда".

Как уже писали ранее в СМИ, свою службу "Авангарды" начали под Оренбургом.

Чуть менее двух лет прошло с того момента, как президент страны заявил о разработке в России небывалого оружия. Блок способен маневрировать на запредельной скорости, а потому неуязвим для всех современных ПРО.

На Западе эта новость вызвала растерянность вперемешку со скепсисом. Многие эксперты сомневались в реальности "Авангарада" и списывали все на пропаганду и психологическую войну. Не все хотели верить в видео успешных испытаний комплекса.

Кто бы мог подумать, что в конце ноября 2019 военные инспекторы США смогут собственными глазами увидеть грозное российское оружие.

Напомним, что наступающем 2020 году, по заявлению главы Минобороны РФ, на боевое дежурство встанут еще 20 пусковых установок комплексов "Ярс" и "Авангард".