Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом

В Аткарском районе Саратовской области произошло столкновение легковушки и грузовой "ГАЗели". В результате аварии обе машины загорелись, погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на 223-м километре трассы Тамбов-Саратов. По предварительной информации, грузовая "ГАЗель" под управление 43-летнего водителя столкнулась с Daewoo Nexia. В иномарке ехала семья из трех человек - 53-летний мужчина, его супруга и их пятилетний внук. От удара обе машины загорелись. Три человека, ехавшие в салоне легковушки, погибли на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Как уточнили в пресс-службе МЧС, оба автомобиля сгорели. Разлива топлива не произошло.