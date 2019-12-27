В Башкирии спрогнозировали ледяной дождь

Спасатели, со ссылкой на Башгидромет, предупредили жителей Башкирии об ухудшении погодных условий.

Сегодня днем местами по республике ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 м/с, а в южной половине республики местами - гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежный накат.

28 декабря гололед прогнозируется в отдельных районах республики. На автодорогах видимость в снеге ухудшится до 1-2 км.

Спасатели напоминают водителям, что во избежание несчастных случаев на дорогах надо максимально снизить скорость, избегать опасных маневров, увеличить интервалы между транспортными средствами, а пешеходам - проявлять бдительность и не рисковать, переходя дорогу, так как тормозной путь автомобилей при гололеде значительно увеличивается.