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27.12.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии спрогнозировали ледяной дождь

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спасатели, со ссылкой на Башгидромет, предупредили жителей Башкирии об ухудшении погодных условий.

Фото: Болот Бочкарев/РИА Новости
Москву завалит снегом

Сегодня днем местами по республике ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 м/с, а в южной половине республики местами - гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежный накат.

28 декабря гололед прогнозируется в отдельных районах республики. На автодорогах видимость в снеге ухудшится до 1-2 км.

Спасатели напоминают водителям, что во избежание несчастных случаев на дорогах надо максимально снизить скорость, избегать опасных маневров, увеличить интервалы между транспортными средствами, а пешеходам - проявлять бдительность и не рисковать, переходя дорогу, так как тормозной путь автомобилей при гололеде значительно увеличивается.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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